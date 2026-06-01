EU eens over terugkeerregeling, waaronder 'terugkeerhubs'

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Eerder werden de drie EU-instituten het niet eens over wanneer de regeling precies van kracht zou zijn. Ze hebben nu een voorlopig akkoord voor een compromis hierover.

Eerder waren ze al akkoord met het toestaan van zogeheten 'terugkeerhubs' buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn.

In een zogeheten triloog zijn de instituten het eens geworden dat de terugkeerregeling van kracht is zodra deze is gemeld in het officiële publicatieblad van de EU. Lidstaten krijgen echter nog een jaar extra om een deel van de maatregelen uit te werken. Dit om EU-landen de tijd te geven bepaalde wet- en regelgeving op orde te brengen, IT-systemen aan te passen en personeel op te leiden.