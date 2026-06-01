Sabalenka verslaat Osaka en bereikt kwartfinale op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisster Aryna Sabalenka heeft de kwartfinale van Roland Garros bereikt. De nummer 1 van de wereld uit Belarus rekende op het gravel in twee sets af met viervoudig grandslamwinnares Naomi Osaka uit Japan: 7-5 6-3.

Sabalenka verloor vorig jaar de finale in Parijs van Coco Gauff. Ze heeft net als Osaka twee keer de Australian Open en twee keer de US Open gewonnen. Osaka stond voor het eerst in de vierde ronde op het Franse grandslamtoernooi.

In de kwartfinale treft Sabalenka Diana Sjnaider uit Rusland. De als 25e geplaatste Russin won in drie sets van de Amerikaanse Madison Keys: 6-3 3-6 6-0.

Sabalenka verloor haar eerste opslagbeurt, maar brak meteen terug. Op 5-5 benutte ze het eerste van twee breakpoints en daarna serveerde ze de set overtuigend uit. In de tweede set sloeg de Belarussische toe op een breakpoint op 3-3. Op 5-3 kreeg Sabalenka haar eerste matchpoints na een dubbele fout van Osaka. Met een harde return sloeg ze meteen toe.