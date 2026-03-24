EU en Australië akkoord over vrijhandel en defensiesamenwerking

CANBERRA (ANP/AFP/RTR) - De Europese Unie en Australië hebben een akkoord bereikt over meer vrijhandel en defensiesamenwerking, melden de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de Australische premier Anthony Albanese in de nacht van maandag op dinsdag.

Het akkoord zal onder meer "de bilaterale handel en investeringen versterken en de economische groei ondersteunen", staat in een gemeenschappelijke verklaring. Volgens de leiders verdwijnen de importtarieven op 99 procent van de Europese export naar Australië. Voor onder meer wijn, groenten, fruit en chocolade vervallen de heffingen.

De EU verlaagt op haar beurt importtarieven op kritieke mineralen, meldt de Europese Commissie. Ook zal er de komende jaren meer Australisch rundvlees worden toegestaan op de Europese markt. Een deel daarvan zal worden vrijgesteld van importtarieven.

Australië mag onder voorwaarden merknamen als prosecco, feta en gruyère blijven gebruiken, die in Europa beschermd zijn.

Sinds 2018 is onderhandeld over het akkoord. "Europa en Australië liggen geografisch ver uiteen, maar hebben vrijwel hetzelfde wereldbeeld", laat Von der Leyen weten. "Dit is een signaal aan de wereld: vriendschap en samenwerking zijn het allerbelangrijkste in turbulente tijden."

Over defensie schrijven de leiders dat er nauwer zal worden samengewerkt rond "maritieme veiligheid, cyberveiligheid, de bestrijding van hybride dreigingen en het aanpakken van buitenlandse manipulatie en inmenging".

Europese bedrijven exporteerden vorig jaar voor 37 miljard euro aan producten naar Australië.