Frankrijk kondigt avondklok af voor Mayotte na ramp met cycloon

PARIJS/MAMOUDZOU (ANP/AFP) - Frankrijk heeft een avondklok van 22.00 uur tot 04.00 uur afgekondigd voor het afgelopen weekend door een cycloon getroffen eiland Mayotte. Het uiterst dichtbevolkte eiland 500 kilometer ten oosten van Mozambique is volgens meldingen van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken verwoest en er zouden honderden doden zijn gevallen en mogelijk duizenden. Officieel staat het dodental op 21, maar in de puinhopen worden meer slachtoffers gevreesd. Het Rode Kruis bijvoorbeeld is op het eiland meer dan tweehonderd vrijwilligers kwijt. Ze worden vermist.

President Emmanuel Macron sprak maandagavond tijdens crisisoverleg van een tragedie en beloofde snel naar Mayotte te gaan. De kanalen van de publieke omroep France Télévisions zenden dinsdagavond vanaf 20.50 uur een nationaal programma uit waarmee met behulp van talrijke artiesten geld wordt ingezameld voor het eiland van circa 320.000 inwoners.