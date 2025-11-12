ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU hoopvol tijdens eerste persconferentie op klimaattop

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 16:32
anp121125157 1
BELÉM (ANP) - De partijen op de klimaattop moeten in de eerste dagen al grote meningsverschillen overbruggen, maar ze beginnen "bruggen te slaan". Dat zei klimaatadviseur Jacob Werksman van de Europese Commissie woensdag op de eerste persconferentie van de Europese Unie tijdens de klimaattop in de Braziliaanse stad Belém.
De Braziliaanse voorzitter André Corrêa do Lago wist een geschil over de agenda op de top maandag te voorkomen door vier discussiepunten door te schuiven naar woensdag. De voorlopige agenda werd goedgekeurd, waardoor de meeste onderhandelingen op de klimaattop konden beginnen.
Diverse landen wilden items toevoegen aan de agenda, onder meer over klimaatsteun voor armere landen en over het terugdringen van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken. Volgens Werksman is de EU bereid over alle vier de onderwerpen te praten. "Het is belangrijk dat er uiteindelijk een gebalanceerd pakket uit deze klimaattop rolt", zei hij. Landen moeten unaniem akkoord gaan met de agendapunten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

Official_Presidential_Portrait_of_President_Donald_J._Trump_(2025)

Epstein: Trump wist alles en bracht veel tijd door met een van mijn meisjes

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading