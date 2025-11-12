EU hoopvol tijdens eerste persconferentie op klimaattop

BELÉM (ANP) - De partijen op de klimaattop moeten in de eerste dagen al grote meningsverschillen overbruggen, maar ze beginnen "bruggen te slaan". Dat zei klimaatadviseur Jacob Werksman van de Europese Commissie woensdag op de eerste persconferentie van de Europese Unie tijdens de klimaattop in de Braziliaanse stad Belém.

De Braziliaanse voorzitter André Corrêa do Lago wist een geschil over de agenda op de top maandag te voorkomen door vier discussiepunten door te schuiven naar woensdag. De voorlopige agenda werd goedgekeurd, waardoor de meeste onderhandelingen op de klimaattop konden beginnen.

Diverse landen wilden items toevoegen aan de agenda, onder meer over klimaatsteun voor armere landen en over het terugdringen van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken. Volgens Werksman is de EU bereid over alle vier de onderwerpen te praten. "Het is belangrijk dat er uiteindelijk een gebalanceerd pakket uit deze klimaattop rolt", zei hij. Landen moeten unaniem akkoord gaan met de agendapunten.