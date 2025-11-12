ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze voedingsmiddelen vergroten de kans op nachtmerries

Samenleving
door Nina van der Linden
woensdag, 12 november 2025 om 16:10
generated-image (51)
Veel mensen vermoeden het al: sommige maaltijden kunnen je slaap onrustig maken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat voeding niet alleen je nachtrust, maar ook het soort dromen beïnvloedt. Met name nachtmerries blijken samen te hangen met wat er op je bord ligt.
Zo is uit een grootschalige studie in Frontiers in Psychology (2025) gebleken dat zuivelproducten, vooral bij mensen met lactose-intolerantie, opvallend vaak leiden tot onaangename dromen. “Nightmare severity is robustly associated with lactose intolerance and other food allergies,” licht onderzoeksleider dr. Tore Nielsen toe. De verklaring lijkt logisch: maag- en darmklachten door voeding kunnen slaap verstoren, waardoor je vaker negatievere of bizarre dromen ervaart. Ook pittig eten en veel suiker vergroten die kans; zij verstoren de nachtrust door respectievelijk verhoging van de lichaamstemperatuur en schommelingen in de bloedsuikerspiegel.​
Wil je je kans op nachtmerries verkleinen? Dan zijn onderstaande producten het overwegen waard om te beperken voor het slapengaan:
  • Zuivelproducten (vooral bij lactose-intolerantie)
  • Pittig gekruid avondeten
  • Suikerrijke snacks
Daarentegen bleek uit hetzelfde onderzoek dat een dieet met veel groente en fruit de slaapkwaliteit juist verbetert en nachtmerries minder waarschijnlijk maakt.
Overzicht: Welke voedingsmiddelen kunnen nachtmerries versterken?
Scherm­afbeelding 2025-11-12 om 14.12.55
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-523496891

Dit zijn de populairste reisbestemmingen van 2026 volgens Booking.com

de-handen-van-de-russische-president-vladimir-poetin-lijken-verschrompeld-in-een-onlangs-gepubliceerde-video

Hoe ziek is Poetin?

anp 474018284

Koop je veel producten met korting? Dan ben je vaker te dik

69832277_m

Mysterieuze holtes ontdekt achter muur van Egyptische piramide

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

anp111125175 1

Moerdijk moet verdwijnen: Brabants dorp wordt door gemeente van de kaart geveegd

Loading