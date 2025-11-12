Deze voedingsmiddelen vergroten de kans op nachtmerries

Veel mensen vermoeden het al: sommige maaltijden kunnen je slaap onrustig maken. Uit nieuw onderzoek blijkt dat voeding niet alleen je nachtrust , maar ook het soort dromen beïnvloedt. Met name nachtmerries blijken samen te hangen met wat er op je bord ligt.

Zo is uit een grootschalige studie in Frontiers in Psychology (2025) gebleken dat zuivelproducten, vooral bij mensen met lactose-intolerantie, opvallend vaak leiden tot onaangename dromen. “Nightmare severity is robustly associated with lactose intolerance and other food allergies,” licht onderzoeksleider dr. Tore Nielsen toe. De verklaring lijkt logisch: maag- en darmklachten door voeding kunnen slaap verstoren, waardoor je vaker negatievere of bizarre dromen ervaart. Ook pittig eten en veel suiker vergroten die kans; zij verstoren de nachtrust door respectievelijk verhoging van de lichaamstemperatuur en schommelingen in de bloedsuikerspiegel.​

Zuivelproducten (vooral bij lactose-intolerantie)

Pittig gekruid avondeten

Suikerrijke snacks

Daarentegen bleek uit hetzelfde onderzoek dat een dieet met veel groente en fruit de slaapkwaliteit juist verbetert en nachtmerries minder waarschijnlijk maakt.

Overzicht: Welke voedingsmiddelen kunnen nachtmerries versterken?