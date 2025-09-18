EU kan geen harde afspraken maken voor klimaattop Brazilië

BRUSSEL (ANP) - Het is de EU-lidstaten niet gelukt om harde afspraken te maken hoeveel uitstoot ze precies gaan terugdringen per 2035, wat belangrijk is voor de aankomende VN-klimaattop in Brazilië. Wel hebben EU-landen een zogeheten intentieverklaring ondertekend, meldt Deense minister Lars Aagaard na overleg van de EU-klimaatministers. Er is afgesproken dat de EU in 2035 tussen de 66,3 en 72,5 procent minder uitstoot, aldus EU-bronnen.

De deadline voor klimaatplannen voor 2035, zogeheten NDC's, was al verplaatst van juni naar september omdat de lidstaten er niet uit kwamen. Een concrete doelstelling voor 2035 wordt pas vastgelegd als EU-lidstaten het eens worden over het klimaatdoel van 2040. Onder druk van onder meer Frankrijk en Duitsland is een besluit over het klimaatdoel van 2040 uitgesteld naar de top met EU-leiders eind oktober.

Critici vrezen dat de EU haar voorbeeldrol verliest als ze het niet eens wordt over concrete klimaatdoelstellingen. De top in Belém begint op 10 november.