Evacuatie honderden treinreizigers tussen Rotterdam en Breda

UTRECHT (ANP) - ProRail evacueert ongeveer vierhonderd reizigers uit een gestrande trein op de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en Breda, meldt de NS. Wegens een brandmelding in de locomotief strandde de trein rond 18.20 uur op dit traject.

Een NS-woordvoerder meldt dat ProRail de honderden reizigers uit de trein haalt. Daarna komen NS-bussen die de evacuees naar station Breda brengen.

De brandweer is ter plaatse en constateerde geen brand, maar rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.

Incident

Door het incident rijden er geen treinen op de HSL tussen Breda en Rotterdam Centraal. De verwachting is dat dit tot ongeveer 20.45 uur duurt.

Het reguliere treinspoor blijft in werking. Daarop geldt nu een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder intercity's en sprinters om ruimte te maken voor internationale treinen, aldus de woordvoerder.