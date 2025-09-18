ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Evacuatie honderden treinreizigers tussen Rotterdam en Breda

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 19:55
anp180925174 1
UTRECHT (ANP) - ProRail evacueert ongeveer vierhonderd reizigers uit een gestrande trein op de hogesnelheidslijn (HSL) tussen Rotterdam en Breda, meldt de NS. Wegens een brandmelding in de locomotief strandde de trein rond 18.20 uur op dit traject.
Een NS-woordvoerder meldt dat ProRail de honderden reizigers uit de trein haalt. Daarna komen NS-bussen die de evacuees naar station Breda brengen.
De brandweer is ter plaatse en constateerde geen brand, maar rookontwikkeling. Niemand raakte gewond.
Incident
Door het incident rijden er geen treinen op de HSL tussen Breda en Rotterdam Centraal. De verwachting is dat dit tot ongeveer 20.45 uur duurt.
Het reguliere treinspoor blijft in werking. Daarop geldt nu een aangepaste dienstregeling. Er rijden minder intercity's en sprinters om ruimte te maken voor internationale treinen, aldus de woordvoerder.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Loading