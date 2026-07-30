Vier migranten omgekomen voor kust noordwesten Frankrijk

DUINKERKEN (ANP) - Bij pogingen vanaf de Franse kust naar Engeland te gaan met een 'taxi-boat' zijn volgens de Franse autoriteiten drie vrouwen en een man om het leven gekomen. Op een strand even ten westen van Duinkerken werden vroeg in de ochtend drie vrouwen aangetroffen die een poging met een dergelijk bootje naar Engeland te varen niet hebben overleefd.

De precieze doodsoorzaak is onduidelijk in media. De brandweer meldde dat ze om 06.30 uur werden gevonden en twee uur later waren ze officieel dood. Hun leeftijd of herkomst is onbekend.

Laat op woensdag is ongeveer 65 kilometer zuidwestelijker het lichaam van een verdronken migrant gevonden voor de kust van de gemeente Neufchâtel-Hardelot. Hij zou een dertiger of veertiger uit Afrika zijn geweest die met een zwaar beladen taxi-boat mee wilde. De meestal rubberen bootjes pikken migranten tegen betaling op voor een tocht naar de Engelse kust. Dat doen ze op zee en niet op het strand.