EU komt met plannen voor stop import Russische brandstoffen

LONDON (ANP/RTR) - De Europese Commissie zal ergens in de komende twee weken een plan presenteren voor het uitfaseren van de import van alle Russische fossiele brandstoffen. Dat kondigde voorzitter Ursula von der Leyen aan na een bijeenkomst over energie in Londen.

De afgelopen jaren namen de Europese lidstaten al flink minder gas en olie af van Rusland, maar volgens Von der Leyen moet er nog veel gebeuren. De Commissie heeft verklaard dat de import van Russische brandstoffen in 2027 helemaal nul moet zijn.

Von der Leyen benadrukte blij te zijn dat het Russische gas in de EU vervangen kan worden door lng uit Noorwegen en de Verenigde Staten.