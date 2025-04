Amerikaanse schoolschutters hebben één ding gemeen: ze groeiden bijna allemaal op met wapens

Uit een studie van grote schietpartijen op scholen in de Amerikaanse geschiedenis blijkt dat vuurwapens vaak al van jongs af aan een centrale rol speelden in het leven van de daders.

Bij de meeste daders waren vuurwapens thuis niet zomaar aanwezig, maar vormden ze een belangrijk onderdeel van het gezinsleven. Denk daarbij aan activiteiten als samen schieten op een schietbaan of jagen in het weekend. Dat zijn ironisch genoeg ook momenten die bedoeld waren om de familiale band te versterken.

Deze vroege blootstelling aan wapens had een diepgaande invloed. Voor sommige latere daders werden vuurwapens een vorm van troost of houvast, vooral als ze moeite hadden met sociale contacten. Het wapen werd als het ware een substituut voor echte vriendschappen.

Wapens waren 'normaal'

Een cruciaal inzicht uit het onderzoek is daarnaast dat geen enkele dader moeite had om aan wapens te komen. Dit kwam niet door stiekem wapengebruik, maar juist doordat wapens in hun omgeving zo normaal waren. Soms hadden ouders het wapen zelf gekocht, of lagen wapens gewoon binnen handbereik in huis.

De onderzoekers hebben bijgevolg een boodschap. In plaats van alleen te focussen op het herkennen van waarschuwingssignalen, zeggen zij dat we ook moeten kijken naar de rol die wapens spelen in het dagelijks leven van jongeren. Als wapens minder toegankelijk zijn, wordt de stap naar een gewelddadige uitbarsting mogelijk ook groter.