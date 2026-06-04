ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU komt met steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 12:50
anp040626112 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie komt met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië ter compensatie van de handelsbeperkingen die Rusland het land wil opleggen om zijn banden met de EU. Dat meldt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie na een telefoongesprek met de Armeense premier Nikol Pasjinjan.
Vorige week trok Rusland zijn ambassadeur uit Armenië terug vanwege de banden met de EU. President Vladimir Poetin dreigde ook met grote economische gevolgen als het land nauwer gaat samenwerken met de Europese Unie.
"Dit is niets minder dan economische dwang, en dat is onaanvaardbaar", aldus Von der Leyen. Behalve de 50 miljoen euro directe steun wil ze ook kijken of de EU de landbouwimport uit Armenië makkelijker kan maken.
Ook doet ze een toezegging voor de Armeense bloemensector. "Morgen zal een zending van 10.000 bloemen in Letland aankomen. Er zullen er later meer volgen", meldt de voorzitter. Op 23 juni praten Armenië en de EU verder.
loading

POPULAIR NIEUWS

179323901_m

Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

ANP-531406715

Angela de Jong heeft ruzie met kinderloze Antoinnette Scheulderman: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen"

204463627_m

Woede over WK-vervoer: supporters moeten belachelijk bedrag neertellen voor treinritje naar stadion

165502738_m

Hittegolf eind mei brak alle records — en de echte zomer moet nog beginnen

211310390_m

Dit voedsel kan helpen om nanoplastics uit je lichaam te krijgen

ANP-557465379

Eurocommissaris Hoekstra slaat alarm over China: ‘We hadden veel eerder moeten ingrijpen’

Loading