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EU-landen akkoord over maatregel opsporing online kindermisbruik

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 18:21
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BRUSSEL (ANP) - Onlineplatforms in de EU mogen de chats van al hun gebruikers scannen om te kijken of er sprake is van kindermisbruik, maar versleutelde berichtendiensten zijn daarvan uitgesloten. Met een verlenging van deze maatregel hebben de EU-lidstaten donderdag ingestemd.
Het gaat om een tijdelijke maatregel die geldig is tot 3 april 2028. De EU is nog bezig met wetgeving die een kader biedt voor hoe op de langere termijn online kindermisbruik wordt opgespoord. Nederland stemde in november tegen dat wetsvoorstel vanwege zorgen om privacy. Ook elders klinken kritische geluiden dat kan worden meegelezen in berichtendiensten, wanneer techbedrijven verplicht worden te monitoren op kinderporno.
De maatregel waar lidstaten nu mee hebben ingestemd is een vrijwillige; onlineplatforms zijn niet verplicht deze uit te voeren. Populaire berichtendiensten WhatsApp en Signal vallen er niet onder, want dat zijn versleutelde berichtendiensten.
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