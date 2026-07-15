EU-landen: einde speciale asielstatus dienstplichtigen Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - EU-landen hebben ermee ingestemd om niet langer een speciale asielstatus te verlenen aan dienstplichtige Oekraïners die nieuw naar de EU vluchten. Dat voorstel deed de Europese Commissie een paar weken geleden. Die status blijft intact voor alle Oekraïners die al naar de EU zijn gevlucht.

De EU doet de aanpassing op verzoek van Oekraïne, zodat het genoeg mensen heeft voor defensie. Oekraïense dienstplichtigen die naar de EU vluchten, kunnen wel een beroep doen op de gebruikelijke asielprocedure.

De EU-landen moeten nog een keer formeel instemmen met de aanpassing van de speciale status. Naar verwachting gebeurt dat volgende week, laat een woordvoerder van het Ierse halfjaarlijkse EU-voorzitterschap weten.

De lidstaten hebben er ook mee ingestemd de beschermde opvang van Oekraïense vluchtelingen te verlengen tot 4 maart 2028. Onder die speciale status hebben Oekraïners recht op opvang, medische zorg en onderwijs voor kinderen in de EU.