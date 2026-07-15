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Hevig onweer verwacht in door bosbranden geteisterd Frankrijk

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 11:00
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FONTAINEBLEAU/PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk worden na erg warme dagen hevige onweersbuien verwacht in vrijwel heel het land. Weerberichten waarschuwen voor onweer met veel regenval, hagel en windstoten. De onweersbuien zouden enkele dagen duren. Het weer betekent een opluchting voor brandbestrijders in het door een aantal natuurbranden geplaagde land.
Als gevolg van de droogte, hitte en harde wind zijn bosbranden uitgebroken. De bekendste is de brand in de historische bossen van Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Die is inmiddels onder controle, maar nog niet geblust. De brand werd zondag met kwade opzet op zeker twee plekken gesticht volgens de autoriteiten. Vier mensen zijn aangehouden en zitten vast.
Er zijn verder enkele natuurbranden aan de voet van de Franse Alpen zoals bij Die in het departement Drôme. Ook aan de voet van de Pyreneeën en in het noorden van Corsica bestrijden brandweerlieden enkele branden. Onweer maakt dit mogelijk makkelijker.
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