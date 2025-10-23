EU-landen vinden dat klimaatdoel vooral 'pragmatisch' moet zijn

BRUSSEL (ANP) - EU-landen willen instemmen met het klimaatdoel voor 2040, mits dat "pragmatisch" te rijmen is met de economie. Dat staat in de slotverklaring van de EU-leiders na overleg in Brussel. Er moet een herzieningsclausule komen als de concurrentiekracht in het geding komt, hebben de leiders afgesproken. Het doel kan dan mogelijk worden aangepast.

Ook moet er een realistische inschatting zijn van hoeveel koolstofuitstoot kan worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via bebossing. Als die inschatting niet wordt gehaald, moet dat niet ten koste gaan van andere economische sectoren, staat in de tekst.

Verder hebben de lidstaten afgesproken dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zowel "ambitieus als kostenefficiënt" moet zijn.

90 procent van de uitstoot terugdringen

De Europese Commissie wil per 2040 90 procent van de uitstoot hebben teruggedrongen. Om dit doel goed te keuren, moet een ruime meerderheid van de lidstaten op 4 november instemmen op een ingelaste milieuraad. Daarmee hoopt de Commissie nog met een ambitieus klimaatdoel te kunnen verschijnen op de klimaattop in Brazilië op 10 november.

De Commissie heeft al toezeggingen gedaan om lidstaten tegemoet te komen. Zo wil ze kijken naar soepelere regels voor de CO2-belasting die vanaf 2027 gaan gelden. Ook wil de Commissie kijken naar uitstel van het productieverbod voor auto's met een verbrandingsmotor. Daarvoor wacht ze nog een evaluatie af, die in december gepresenteerd moet worden.