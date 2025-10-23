Groep Filipino's klaagt Shell aan om rol bij orkaan Odette

LONDEN (ANP) - Shell is in het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd voor zijn rol in het ontstaan van orkaan Odette op de Filipijnen. Een groep van 67 Filipino's claimt dat het olie- en gasbedrijf met zijn CO2-uitstoot de extreme weersomstandigheden mogelijk heeft gemaakt en daarmee in feite verantwoordelijk is voor de verwoestende storm die de Filipijnen op 16 december 2021 trof. Destijds kwamen meer dan vierhonderd mensen om het leven en werden miljoenen dakloos.

Volgens Greenpeace gaat het om de eerste civiele zaak die de handelingen van olie- en gasbedrijven direct koppelt aan doden en persoonlijk letsel door klimaatverandering in ontwikkelingslanden. Het advocatenkantoor Hausfeld, dat de eisers bijstaat, heeft de juridische stappen formeel aangekondigd bij het hoofdkantoor van Shell in Londen. De eisers willen een schadevergoeding voor onder meer het verlies van dierbaren, psychologisch trauma en inkomstenverlies. Ook willen ze een gerechtelijk bevel dat Shell beperkingen oplegt.