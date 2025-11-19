ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans

Samenleving
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 19:08
anp191125151 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA heeft dinsdag aangifte gedaan tegen twee PVV'ers om AI-afbeeldingen die zij maakten van Frans Timmermans. Dat bevestigen de partij en het Openbaar Ministerie (OM) woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws. De partij liet eerder al weten van plan te zijn de aangifte te doen.
Het gaat om Tweede Kamerlid Maikel Boon en voormalig Kamerlid Patrick Crijns. De twee zouden de beelden van de voormalige GroenLinks-PvdA-leider hebben gemaakt en verspreid via Facebook. Volgens Timmermans ging het om lasterlijke beelden. In de reacties onder de plaatjes stonden doodsbedreigingen. PVV-leider Geert Wilders bood Timmermans zijn excuses aan.
Een woordvoerder van het OM laat weten dat de aangifte bestudeerd wordt. Dit gebeurt samen met een politieteam dat speciaal is ingericht voor bedreigingen rond politici. Ze kan niet zeggen wanneer er ontwikkelingen worden verwacht naar aanleiding van de aangifte.
loading

POPULAIR NIEUWS

154179170 l normal none

Waarom je bluetooth op je telefoon moet uitzetten

ANP-536204788

Niemand vindt de muziek van Maan nog leuk, dus hoeveel verdient ze er eigenlijk nog mee?

ANP-364220138

Een leuke optische illusie voor wie voor het eerst écht de kleur cyaan wil zien

shutterstock_2290072083

Psychologie achter zwarte kleding: dit zeggen 3 persoonlijkheidskenmerken

gandr-collage (30)

Trump dreigt openlijk met doodstraf voor Democraten

anp211125084 1

Bitcoin in rechte lijn omlaag; 24% crash in tien dagen

Loading