GL-PvdA bevestigt aangifte tegen PVV'ers om AI-beelden Timmermans

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA heeft dinsdag aangifte gedaan tegen twee PVV'ers om AI-afbeeldingen die zij maakten van Frans Timmermans. Dat bevestigen de partij en het Openbaar Ministerie (OM) woensdag na berichtgeving van RTL Nieuws. De partij liet eerder al weten van plan te zijn de aangifte te doen.

Het gaat om Tweede Kamerlid Maikel Boon en voormalig Kamerlid Patrick Crijns. De twee zouden de beelden van de voormalige GroenLinks-PvdA-leider hebben gemaakt en verspreid via Facebook. Volgens Timmermans ging het om lasterlijke beelden. In de reacties onder de plaatjes stonden doodsbedreigingen. PVV-leider Geert Wilders bood Timmermans zijn excuses aan.

Een woordvoerder van het OM laat weten dat de aangifte bestudeerd wordt. Dit gebeurt samen met een politieteam dat speciaal is ingericht voor bedreigingen rond politici. Ze kan niet zeggen wanneer er ontwikkelingen worden verwacht naar aanleiding van de aangifte.