EU legt opnieuw sancties op om ontvoering Oekraïense kinderen

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben maandag sancties ingesteld tegen nog eens zestien mensen en zeven instellingen die verantwoordelijk zijn voor de ontvoering van Oekraïense kinderen. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland naar schatting bijna 20.500 Oekraïense kinderen gedeporteerd en gedwongen naar Rusland overgeplaatst, melden de ministers in een verklaring.

"Deze acties vormen ernstige schendingen van het internationaal recht en een schending van de fundamentele rechten van het kind", aldus de verklaring. "Ze zijn erop gericht de Oekraïense identiteit uit te wissen en het behoud van toekomstige generaties te ondermijnen."

De nieuwe sancties zijn onder meer opgelegd aan federale staatsinstellingen die zijn verbonden aan het Russische ministerie van Onderwijs. Zij organiseren programma's voor Oekraïense kinderen waarin ze worden onderworpen aan pro-Russische indoctrinatie. De kinderen worden onder meer gedwongen deel te nemen aan patriottische evenementen en militair georiënteerde activiteiten.