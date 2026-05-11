Kapitein Hondius onder indruk van geduld en discipline aan boord

TENERIFE (ANP) - Jan Dobrogowski, de kapitein van het cruiseschip Hondius, zegt dat "het geduld, de discipline en vriendelijkheid" van de mensen aan boord van zijn schip hem "het meest heeft geraakt in deze zware tijd". In een videoboodschap op de website van rederij Oceanwide bedankt hij de passagiers en crewleden.

"Ik had me geen betere groep mensen aan boord voor kunnen stellen", zegt Dobrogowski. "Je ziet dat mensen op elkaar kunnen vertrouwen ook als er niet meteen de hulpverlening paraat staat die met dit soort gevallen kan omgaan. Doorzettingsvermogen is misschien wel een eigenschap die je mag verwachten. Maar deze keer heb ik er veel meer van gezien."

Het cruiseschip kreeg te maken met een uitbraak van het veelbesproken hantavirus. Twee Nederlandse passagiers en een Duitser overleden. "Onze gedachten gaan uit naar degenen die niet meer onder ons zijn. Wat ik ook zeg, het zal dit verlies niet verzachten. Ik wil jullie laten weten dat ze elke dag in ons hart en in onze gedachten zijn."