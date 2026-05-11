OM eist 14 jaar cel voor fatale schietpartij in Jumbo Vlissingen

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 14:04
BREDA (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft maandag veertien jaar cel geëist tegen de 24-jarige Jordy C. voor de dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen op 22 juni vorig jaar. Daarbij kwam de 44-jarige Thomas van Wanrooij om het leven.
De schietpartij was aan het eind van de ochtend in de hal van de Jumbo in winkelcentrum Papegaaienburg, in het bijzijn van klanten en personeel. De schoten bij de bloemenafdeling volgden op een vechtpartij verderop in de winkel tussen de vriendin van C. en de vriendin van de zoon van Thomas.
Het OM noemt het doodslag en geen moord, omdat C. geen vooropgezet plan had. Hij zegt dat hij schoot uit angst en zelfverdediging, maar volgens het OM is geen sprake van noodweer.
Naast de celstraf eist het OM een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel, zodat C. verplicht kan worden behandeld. Gedragsdeskundigen achten hem licht verminderd toerekeningsvatbaar.
De rechtbank doet op 27 mei uitspraak.
