Extra EU-top regeringsleiders vanwege situatie Groenland

Samenleving
door anp
zondag, 18 januari 2026 om 21:16
anp180126147 1
BRUSSEL (ANP) - De EU-regeringsleiders komen op korte termijn voor een extra top bijeen "gezien de ernst van de recente ontwikkelingen", heeft voorzitter van de EU-leiders António Costa zondagavond bekendgemaakt. Dat deed hij na afloop van het ingelaste overleg met de EU-ambassadeurs over Groenland.
Die bijeenkomst volgde op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om extra 10 procent importheffing op te leggen aan de landen die de afgelopen dagen militairen naar Groenland hebben gestuurd, waaronder Nederland en Frankrijk.
