EU-leiders zullen Orbán tot orde roepen over veto lening Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - De EU-lening van 90 miljard euro aan Oekraïne komt op de top van EU-regeringsleiders donderdag niet rond, verwachten EU-diplomaten. De Hongaarse premier Viktor Orbán zal vrijwel zeker zijn veto niet intrekken. De EU-leiders zullen Orbán in stevige bewoordingen laten weten dat het onacceptabel is dat hij zich niet houdt aan het besluit van alle 27 EU-regeringsleiders van december om die lening te verstrekken.

Orbán blokkeert de lening omdat Oekraïne volgens hem de beschadigde Droezjba-pijpleiding niet wil repareren, die Hongarije van goedkope Russische olie voorziet. Oekraïne ontkent dat. Er is inmiddels een expertteam vanuit de EU in Kyiv om de pijplijn te inspecteren.

Als dat team donderdag voor of tijdens de top kan bevestigen dat de leiding niet snel kan worden gerepareerd, zoals Oekraïne zegt, dan verzint Orbán wel weer een ander argument om zijn veto te handhaven, menen EU-diplomaten. Orbán heeft het dwarszitten van Oekraïne als speerpunt van zijn verkiezingscampagne gemaakt.

Overbruggingskrediet

Enkele EU-diplomaten zeggen dat er een plan B is als Hongarije blijft weigeren. Het zou gaan om een overbruggingskrediet, zodat Oekraïne militair materieel kan kopen en zijn ambtenaren kan betalen. Dat zou na de top van donderdag worden gepresenteerd. Andere diplomaten ontkennen het bestaan van een alternatief.

Het EU-geld zou per april voor Oekraïne beschikbaar moeten zijn. De druk is inmiddels iets van de ketel omdat het IMF een lening van 7,5 miljard euro aan Oekraïne heeft goedgekeurd. Begin mei moet Oekraïne het geld van de EU wel echt hebben, zeggen EU-diplomaten.

De vertraging heeft volgens hen wel gevolgen voor de aanschaf van militair materieel voor Oekraïne, zoals luchtafweerraketten. Door de oorlog in Iran hebben ook de Golfstaten materieel nodig.