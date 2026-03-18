Federal Reserve houdt vast aan renteprognose ondanks Iranoorlog

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Federal Reserve houdt vast aan zijn verwachting om dit jaar nog een keer de rente te verlagen in de Verenigde Staten ondanks de toegenomen inflatiezorgen door de Iranoorlog. De beleidsbepalers rekenen nu wel op een sterkere stijging van het prijspeil in de VS dit jaar, maar stellen bij hun rentebesluit ook dat de gevolgen van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten voor de Amerikaanse economie "onzeker" zijn.

Bij het rentebesluit van woensdag werd de rente zoals verwacht nog ongemoeid gelaten. Op de financiële markten werd echter ook uitgekeken naar nieuwe verwachtingen van de Fed voor de economische groei en inflatie in de VS. De oorlog kan namelijk een impact gaan hebben op de economie, bijvoorbeeld door de sterk oplopende energieprijzen.

In hun bijgewerkte economische voorspellingen hebben de beleidsmakers hun groeiverwachting voor 2026 licht verhoogd naar 2,4 procent, van de 2,3 procent economische groei die ze in december voorspelden. Daarnaast verhoogden ze hun inflatieverwachting voor dit jaar van 2,4 naar 2,7 procent.