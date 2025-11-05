ECONOMIE
EU-lidstaten bereiken voorlopige deal over klimaatdoel 2040

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 6:00
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - EU-lidstaten hebben een voorlopig akkoord bereikt om de uitstoot in 2040 met 90 procent te verminderen vergeleken met 1990. Na ruim vijftien uur onderhandelen in Brussel ligt er woensdagochtend "de basis voor een politiek akkoord", meldt de Deense delegatie, die de vergadering voorzat.
De klimaatministers komen woensdag om 07.45 uur opnieuw bijeen om het akkoord formeel te bekrachtigen. Dinsdagochtend was al duidelijk dat de gesprekken een lange zit zouden worden.
Met het akkoord kan de EU een bijgewerkte klimaatbelofte indienen bij de Verenigde Naties in aanloop naar de klimaattop COP30, die donderdag in het Braziliaanse Belém begint.
Een belangrijke doorbraak is volgens ingewijden dat lidstaten meer gebruik mogen maken van milieuprojecten buiten de EU voor CO2-compensatie. In het voorlopige akkoord wordt het toegestane maximum verhoogd van 3 naar 5 procent van de netto-uitstoot in 1990.
