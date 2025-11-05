ECONOMIE
Californië stemt in met herverdeling van kiesdistricten

woensdag, 05 november 2025 om 6:06
SACRAMENTO (ANP/RTR/AFP) - Kiezers in de Amerikaanse staat Californië steunen het plan van gouverneur Gavin Newsom om de kiesdistricten opnieuw in te delen. Zo hoopt hij meer Democraten naar het Huis van Afgevaardigden te sturen. Volgens prognoses van de Los Angeles Times stemde 65,6 procent van de kiesgerechtigden in de staat voor de herindeling.
Democraat Newsom schreef een referendum uit om steun te krijgen voor het plan, dat hij opstelde als reactie op soortgelijke ingrepen in Texas en andere Republikeinse staten. Die deelden na een oproep van president Donald Trump hun kiesdistricten opnieuw in, in de hoop zo meer zetels te halen, een tactiek die bekendstaat als gerrymandering. De maatregel moet de Democraten in Californië vijf extra zetels opleveren.
Het referendum in Californië was een van meerdere verkiezingen in de Verenigde Staten waar de Democraten dinsdag overwinningen boekten. In New York werd de Democratische kandidaat Zohran Mamdani gekozen tot burgemeester. In de staten New Jersey en Virginia wonnen de Democratische kandidaten de gouverneursverkiezingen en in de staat Pennsylvania gingen kiezers akkoord met de verlenging van de ambtstermijn van drie Democratische rechters van het staatshooggerechtshof.
De verkiezingen van dinsdag werden vooral door de Democraten gezien als graadmeter voor de tussentijdse verkiezingen van 2026. De uitslagen zouden een indicatie geven van het vertrouwen dat Amerikaanse stemmers na negen maanden hebben in het beleid van president Donald Trump.
