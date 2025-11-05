Tot duizend reizigers gestrand op vliegveld Brussel

BRUSSEL (ANP) - Door de sluitingen van Brussels Airport dinsdagavond zijn vijfhonderd tot duizend passagiers gestrand op de luchthaven. Dat bevestigt een woordvoerder aan persbureau Belga. Het vliegverkeer ondervindt mogelijk woensdag nog hinder van de sluitingen.

Het vliegveld in Brussel sloot dinsdagavond twee keer omdat er drones in de omgeving waren gesignaleerd. Aankomende vluchten weken uit naar Schiphol, Oostende, Eindhoven en Lille, meldden Belgische media. Ook op de luchthaven van Luik werd het vliegverkeer dinsdagavond stilgelegd nadat drones waargenomen werden.

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft premier Bart De Wever gevraagd de Nationale Veiligheidsraad snel samen te roepen. "We laten niet toe dat onze luchthavens verstoord worden door ongecontroleerde dronevluchten", aldus Quintin. "Dit vraagt om een gecoördineerde en nationale reactie."