ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tot duizend reizigers gestrand op vliegveld Brussel

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 5:24
anp051125031 1
BRUSSEL (ANP) - Door de sluitingen van Brussels Airport dinsdagavond zijn vijfhonderd tot duizend passagiers gestrand op de luchthaven. Dat bevestigt een woordvoerder aan persbureau Belga. Het vliegverkeer ondervindt mogelijk woensdag nog hinder van de sluitingen.
Het vliegveld in Brussel sloot dinsdagavond twee keer omdat er drones in de omgeving waren gesignaleerd. Aankomende vluchten weken uit naar Schiphol, Oostende, Eindhoven en Lille, meldden Belgische media. Ook op de luchthaven van Luik werd het vliegverkeer dinsdagavond stilgelegd nadat drones waargenomen werden.
De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin heeft premier Bart De Wever gevraagd de Nationale Veiligheidsraad snel samen te roepen. "We laten niet toe dat onze luchthavens verstoord worden door ongecontroleerde dronevluchten", aldus Quintin. "Dit vraagt om een gecoördineerde en nationale reactie."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

generated-image (47)

De grote fout van wie geluk najaagt volgens psychologen

Loading