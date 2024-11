Minister Wiersma voorzichtig optimistisch over toekomst Renure

BRUSSEL (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma (BBB) ziet steeds meer steun bij Europese collega's voor het toelaten van dierlijke mest als kunstmestvervanger, ook wel Renure genoemd. Wiersma zei na afloop van de landbouwraad in Brussel 'lichtelijk optimistisch' te zijn. Ze voerde verschillende een-op-eengesprekken met collega's.

"Ik krijg best positieve reacties van collega's die eerder nog twijfelden", stelde de landbouwminister. Wiersma ging eerder al met EU-landen in gesprek over het gebruik van dierlijke mest als kunstmestvervanger.

Ondanks positieve reacties zijn er nog steeds een aantal landen die vragen hebben over Renure. Zo willen ze onder meer weten of Renure meer emissies veroorzaakt en hoe het zit met uitspoeling. Door die vragen te beantwoorden hoopt Wiersma de zorgen bij collega-landbouwministers weg te nemen en zo genoeg steun te verzamelen.

Nitraatcommissie

In december zal de nitraatcommissie, een team van specialisten en wetenschappers in dienst van de Europese Commissie, weer bijeenkomen. Of ze dan ook stemmen over het toelaten van dierlijke mest als kunstmestvervanger kon Wiersma nog niet zeggen. In april meldde het kabinet dat het hoopt dat de Europese regels eind dit jaar zijn aangepast om Renure toe te laten.

Het toelaten van Renure zou Nederlandse boeren ontzettend helpen, volgens de landbouwminister. Nederlandse boeren kampen met een overschot aan mest. Dat komt doordat veehouders meer mest produceren dan ze mogen uitrijden en opslaan. Daarnaast kost het geld om de mest ergens anders op te slaan. Dierlijke mest gebruiken als kunstmestvervanger zou de last van boeren dus kunnen verlichten.