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EU overweegt sancties als Iran achter hack koelsystemen zit

Samenleving
door anp
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BRUSSEL (ANP) - Als Iran inderdaad achter de hack van koelsystemen zit, staat de Europese Unie klaar "om met een snelle en eensgezinde reactie te komen", aldus een woordvoerder van de Europese Commissie dinsdag. Dat kunnen sancties zijn, voegde hij daaraan toe.
"Als EU hebben wij alle staten er herhaaldelijk toe opgeroepen af ​​te zien van kwaadwillend gedrag in de cyberspace", aldus de woordvoerder. "Wij zullen dergelijk gedrag blijven adresseren door gebruik te maken van alle instrumenten waarover wij beschikken."
Honderden supermarktvriezers en andere koelsystemen van Franse, maar ook Belgische supermarkten, werden recent getroffen door een cyberaanval. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Noël Barrot zei maandag dat die aanval is uitgevoerd door een cyberonderdeel van de Iraanse Revolutionaire Garde. Franse openbaar aanklagers doen onderzoek naar de cyberaanvallen.
De EU-ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de kwestie maandag in Brussel.
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