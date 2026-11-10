Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Naast verdriet ook veel zorgen bij gedupeerden explosie Tarwekamp

Samenleving
door anp
anp101126106 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Naast het verdriet over de slachtoffers hebben veel gedupeerden van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag nog altijd psychische problemen, gezondheidsklachten, praktische problemen en financiële zorgen. Dit blijkt uit de slachtofferverklaringen die dinsdag zijn voorgelezen in de rechtbank op dag drie van het proces tegen de vier verdachten. Bij de aanslag op 7 december 2024 kwamen zes mensen om het leven.
"Sinds die dag is niets meer hetzelfde", vertelde een bewoner. "Het gevoel van thuis, rust en veiligheid zijn wij kwijtgeraakt. De impact van deze gebeurtenis is groot en blijft dagelijks voelbaar." Een ander beschreef de nasleep van de ramp. "Er volgde een periode met vijf keer verhuizen in bijna elf maanden tijd. De kinderen vroegen steeds wanneer we weer naar huis konden."
"We waren heel gelukkig, door de ramp is alles kapot", vertelde een ander. Hij heeft al meer dan dertig behandelingen gehad voor zijn traumaklachten. "Mijn behandeling is vooral gericht op het horen roepen om hulp door mijn buurmeisje."
loading

POPULAIR NIEUWS

een op veertien bewoners sociale huurwoning verdient te veel1656649475

Huurtoeslag en een pensioenfonds dat invaart? Geef je nieuwe inkomen nu door, anders betaal je in 2028 honderden euro's terug

Een roodborstje zit op de steel van een schop in een herfsttuin.

Het roodborstje in je tuin heeft mogelijk een zesde zintuig dat op kwantumfysica draait

shutterstock_2839740149

50.000 euro op je rekening? Zo geef je je geld een verstandige bestemming

Een ouder stel stapt met rugzakken in een geel-blauwe NS-trein op een perron.

Op deze manieren reis je goedkoper met de trein als 60-plusser

ramen-open-condens-header

Elke ochtend de ramen open en toch condens? Dit kan er misgaan: is dat genoeg tegen vocht?

Een vrouw van rond de veertig kijkt nadenkend uit het raam.

Raakt een midlifecrisis je anders als je geen kinderen hebt? Een kinderloze veertiger legt uit welke vraag steeds terugkomt

Loading