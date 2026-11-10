Naast verdriet ook veel zorgen bij gedupeerden explosie Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - Naast het verdriet over de slachtoffers hebben veel gedupeerden van de explosie aan de Tarwekamp in Den Haag nog altijd psychische problemen, gezondheidsklachten, praktische problemen en financiële zorgen. Dit blijkt uit de slachtofferverklaringen die dinsdag zijn voorgelezen in de rechtbank op dag drie van het proces tegen de vier verdachten. Bij de aanslag op 7 december 2024 kwamen zes mensen om het leven.

"Sinds die dag is niets meer hetzelfde", vertelde een bewoner. "Het gevoel van thuis, rust en veiligheid zijn wij kwijtgeraakt. De impact van deze gebeurtenis is groot en blijft dagelijks voelbaar." Een ander beschreef de nasleep van de ramp. "Er volgde een periode met vijf keer verhuizen in bijna elf maanden tijd. De kinderen vroegen steeds wanneer we weer naar huis konden."

"We waren heel gelukkig, door de ramp is alles kapot", vertelde een ander. Hij heeft al meer dan dertig behandelingen gehad voor zijn traumaklachten. "Mijn behandeling is vooral gericht op het horen roepen om hulp door mijn buurmeisje."