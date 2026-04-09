EU-parlement vraagt Commissie om stellingname over Hongarije

BRUSSEL (ANP) - Een groot deel van het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie nog voor de verkiezingen in Hongarije duidelijker stelling neemt tegen de democratische misstanden in het land. Tineke Strik, namens het parlement speciaal rapporteur over de rechtsstaat in Hongarije, weet van onder meer intimidatie en omkoping van kiezers. Samen met andere partijen stuurde de Europarlementariër van GroenLinks-PvdA vlak voor vertrek naar Hongarije een nieuwe brief met de zorgen hierover aan de Commissie.

Strik verwacht dat haar oproep geen gehoor vindt, omdat de Commissie zich zo min mogelijk uitlaat over verkiezingen in een lidstaat. "Maar dit zijn geen normale democratische verkiezingen. De systematische maffiapraktijken zijn al lang aan de gang. We gaan ervan uit dat dit in aanloop naar de verkiezingen alleen maar heftiger is geworden. Daarom moet de Commissie zowel voor- als achteraf publiekelijk vaststellen of de verkiezingen vrij en eerlijk verlopen of dat ze zijn ondermijnd door desinformatie, buitenlandse inmenging en misbruik van publieke middelen", zei Strik.

Strik waarschuwt ook voor het scenario dat de zittende premier en EU-scepticus Viktor Orbán wint, al staat hij achter in de peilingen. "Ik hoop dat de lidstaten en Commissie in dat geval zeer daadkrachtig reageren, want we kunnen dan alleen maar verdere radicalisering van Orbán verwachten. Zijn invloed in de EU en de toegang tot EU-budget zouden hem dan moeten worden ontnomen. Daar roepen we al langer toe op, maar dit zou dan echt het moment zijn om niet langer af te wachten maar eindelijk verdere stappen te nemen."

Stemrecht

Via artikel 7 kan Hongarije onder andere het stemrecht in de EU worden ontnomen. De lidstaten praten er al jaren over, maar hebben daarover nog geen besluit genomen.

Strik reist op eigen initiatief donderdag naar Hongarije in aanloop naar de verkiezingen van zondag. Ze spreekt en kijkt mee met erkende internationale waarnemers hoe de stembusgang verloopt. Ook praat ze met burgerorganisaties en journalisten. Daarover brengt ze dan achteraf verslag uit aan het parlement en de Commissie.