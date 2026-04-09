Menigten gedenken in optochten gedode Iraanse leider Ali Khamenei

TEHERAN (ANP/AFP) - In veel plaatsen in Iran hebben mensenmenigtes eer betoond aan de 28 februari door Amerikaanse en Israëlische luchtaanvallen gedode leider ayatollah Ali Khamenei. Behalve Khamenei stierven in zijn woning in Teheran ook familieleden van hem en hoge militairen.

De herdenkingen zijn ook gewijd aan de meer dan 170 doden die op de laatste dag van februari vielen bij aanvallen op een lagere school in Minab in het zuiden van Iran. De meeste slachtoffers waren schoolkinderen.

Iraanse media spreken van miljoenen deelnemers in het land. De manifestaties staan ook in het teken van verzet tegen Israël en de VS.

Khamenei was de opvolger van de stichter van de Islamitische Republiek Iran, Ruhollah Khomeini die tien jaar aan de macht was toen hij in 1989 overleed. Het is door de oorlog nog niet bekend wanneer Khamenei wordt begraven. Hij is opgevolgd door zijn zoon Mojtaba die niet op de herdenkingen wordt verwacht en over wiens lot weinig bekend is.