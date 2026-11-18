LUXEMBURG (ANP) - De EU en haar lidstaten moeten meer doen om de verspreiding van PFAS in mens en milieu tegen te gaan, oordeelt de Europese Rekenkamer (ERK) woensdag in een rapport. Brussel is vaak te traag en moet beter haar best doen "om deze tikkende tijdbom onschadelijk te maken, voordat het te laat is", aldus ERK-lid Joëlle Elvinge.

Volgens de rekenkamer zijn de limieten die gesteld zijn voor de maximale hoeveelheid PFAS die aanwezig mag zijn in voedsel en drinkwater "onvoldoende om de menselijke gezondheid te beschermen". Als voedsel de huidige toegestane maximale hoeveelheid PFAS zou bevatten, dan zou de wekelijks toelaatbare inname per week al worden overschreden na het eten van 7 gram ansjovis, 39 gram wilde zalm, 181 gram eieren of 237 gram rundvlees, berekende Elvinge.

PFAS is de verzamelterm voor een aantal chemische stoffen, waarvan het schadelijk is voor de gezondheid als je het te veel of langdurig binnenkrijgt. Volgens de ERK liggen de gezondheidskosten in Europa door die chemische stoffen op 52 tot 84 miljard euro per jaar.

Reach

Veel PFAS zijn niet opgenomen in Reach, de EU-verordening waarin staat welke chemische stoffen schadelijk zijn voor consumenten. "Daardoor heeft de EU weinig informatie over de mogelijke gevaren van veel PFAS", aldus de rekenkamer.

Het duurt bovendien lang voordat een chemische stof wordt toegevoegd aan Reach, ziet de ERK. "Beperkingsprocedures nemen gemiddeld ongeveer vijf jaar in beslag. Dit geeft fabrikanten de tijd om een verboden stof te vervangen door een vergelijkbare chemische stof die mogelijk net zo schadelijk is."

Controle

Ook strengere naleving van al bestaande PFAS-richtlijnen is nodig, stelt de ERK. Ongeveer een derde van de 27 EU-lidstaten liet aan ERK weten dat ze geen specifieke controles uitvoeren gericht op PFAS-normen. Daarbij vertrouwen lidstaten ook te veel op eigen handhaving door bedrijven zelf, aldus de rekenkamer.

"Kortom, wij bevelen aan om de regelgevingsprocedures te versnellen, de controles te verbeteren en de limieten voor PFAS in voedsel en drinkwater te herzien waar nodig", stelt Elvinge.