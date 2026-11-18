DEN HAAG (ANP) - Een Kamermeerderheid wil dat de NS de verhoging van ticketprijzen volgend jaar terugdraait. Onder een motie van de Partij voor de Dieren die het kabinet vraagt om dat te regelen, hebben ook Kamerleden van CDA, PRO, D66, DENK, 50PLUS, SP en Volt hun namen gezet.

Christine Teunissen, partijleider van de Partij voor de Dieren, zei vorige week al dat ze de prijsverhoging van tafel had gekregen. Ze had dat binnengehaald in ruil voor steun aan het belastingplan, waar de VVD in de Tweede Kamer juist tegen stemde. Met steun van onder meer de PvdD haalde het belastingplan het alsnog.

De NS is van plan om treinkaartjes en de meeste abonnementen volgend jaar gemiddeld 4,7 procent duurder te maken. De Kamer wil dat dus voorkomen, en stelt voor om de financiering daarvan in elk geval te halen uit geld dat over is van een eerdere maatregel om treinkaartjes tijdelijk goedkoper te maken. Het is niet duidelijk hoeveel geld er precies over is, en hoeveel het zou kosten om de prijsstijging bij de NS te voorkomen.

Staatssecretaris

"Ik heb veel sympathie voor deze motie", reageerde staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA). "Omdat het iets doet aan de betaalbaarheid van het ov en het belangrijk is dat iedereen van A naar B komt." Toch raadde ze de Tweede Kamer af om het voorstel te steunen en gaf daar drie redenen voor. Ten eerste werkt ze aan een "structurele oplossing" voor betaalbaarheid van het openbaar vervoer. Ten tweede is volgens haar nog niet goed geregeld hoe de prijsdemping moet worden betaald.

Tot slot moet het voorstel uitvoerbaar zijn voor de NS, aldus Bertram. "De NS wacht op hoe vandaag afloopt." Als de Kamer het plan doorzet, kan dat volgens haar gevolgen hebben voor de prijzen van treintickets in 2028.