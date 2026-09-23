EU roept op tot de-escalatie in Noord-Ethiopische regio Tigray

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie zegt "diep bezorgd" te zijn over het oplaaiende geweld tussen de Tigray-rebellen en het Ethiopische leger in het noorden van het land. De diplomatieke dienst van de EU roept op tot de-escalatie en stelt dat het "nog niet te laat" is om terug te keren naar de afspraken van het vredesakkoord uit 2022.

"Meningsverschillen kunnen alleen worden opgelost door middel van dialoog, en niet door militair optreden", staat in de verklaring. De EU hamert op respect voor mensenrechten en veroordeelt aanvallen op hulporganisaties.

De spanningen in Tigray liepen de afgelopen tijd sterk op door confrontaties en droneaanvallen. Woensdag escaleerde de situatie. De rebellen vielen steden aan en namen een aantal vliegvelden in.

De Ethiopische president Taye Atske-Selassie ⁠Amde sprak woensdag tijdens een bijeenkomst van wereldleiders bij de Verenigde Naties in New York. Hij stelde dat zijn land zich zeer terughoudend opstelt, "ondanks roekeloze externe actoren" die hij niet bij naam noemde.