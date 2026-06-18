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EU: sancties tegen Rusland met een jaar verlengd

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 1:40
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BRUSSEL (ANP) - De leiders van de Europese Unie zijn donderdag overeengekomen om de sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met nog eens twaalf maanden te verlengen. Dat meldt een woordvoerder van de voorzitter van de Europese Raad.
Het besluit van donderdag tijdens de top in Brussel, waarbij ook de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het begin aanwezig was, betekent dat dergelijke sancties - die gericht zijn op de belangrijkste sectoren van de Russische economie - voor het eerst met een jaar zijn verlengd. Voorheen werden ze om de zes maanden verlengd.
Eerder deze week werden de G7-landen het gezamenlijk eens over nieuwe maatregelen tegen Rusland. De Amerikaanse president Trump gaf ook aan opnieuw naar mogelijke sancties te kijken en Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden ondertussen aanvullende sancties aan.
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