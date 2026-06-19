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Trump: overeenkomst Iran is onvoorwaardelijke overgave

Samenleving
door Redactie
vrijdag, 19 juni 2026 om 3:09
bijgewerkt om vrijdag, 19 juni 2026 om 3:56
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Volgens de Amerikaanse president Trump is de overeenkomst met Iran "waarschijnlijk een onvoorwaardelijke overgave" voor dat land. "We hebben hen militair volledig verslagen", zei de president in The Axios Show.
Gevraagd naar wat hij geleerd had van de oorlog wat betreft de grenzen van zijn macht, antwoordde de president dat "er geen grenzen zijn". "Ik heb die les nog niet geleerd. Ik weet dat ze er zijn, maar er zijn geen grenzen," vervolgde Trump.
Volgens hem toonde de oorlog de militaire kracht van de VS. "Wie anders had zo'n blokkade kunnen uitvoeren? Ik heb zelf een zeeblokkade uitgevoerd waarbij geen enkel schip erdoorheen kon komen. Sommigen hebben het geprobeerd. Het duurde niet lang."
De Straat van Hormuz is inmiddels weer open, omdat zowel Iran als de VS hun blokkade hebben opgegeven.
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