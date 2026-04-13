EU stelt hogere importheffingen in voor staal van buiten de unie

BRUSSEL (ANP/AFP/RTR) - De Europese Unie komt met hogere importheffingen en lagere quota voor staal van buiten de unie. Het Europees Parlement en de Europese Raad zijn het maandagavond eens geworden over de maatregelen om te voorkomen dat de Europese staalmarkt wordt overspoeld door buitenlands staal.

De lidstaten hebben ingestemd met een voorstel dat de Europese Commissie vorig najaar deed. De tariefvrije import van staal wordt beperkt tot 18,3 miljoen ton per jaar, 47 procent minder dan de staalquota van 2024. Voor extra staalimport geldt een invoertarief van 50 procent, een verdubbeling van het huidige tarief van 25 procent.

De Eurocommissaris voor Handel, Maroš Šefčovič, zegt dat de nieuwe maatregelen "bijdragen aan broodnodige stabiliteit die onze producenten nodig hebben om in Europa te kunnen floreren".

De EU importeerde vorig jaar voornamelijk staal uit Turkije, Zuid-Korea, Indonesië, India, China, Oekraïne en Taiwan.