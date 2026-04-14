Vance betreurt verkiezingsuitslag Hongarije

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance is "verdrietig" over de uitslag van de Hongaarse verkiezingen, zei hij maandagavond tegen Fox News. Hij voegde daaraan toe dat hij niet verbaasd was dat Viktor Orbán er niet in slaagde de verkiezingen te winnen. De opmerking is de eerste erkenning van het Witte Huis dat niet Orbán, maar Péter Magyar van de Tisza-partij de parlementsverkiezingen in het Europese land won.

Vance reisde vorige week naar Hongarije, waar hij zei dat "bureaucraten in Brussel er alles aan hebben gedaan om het Hongaarse volk klein te houden, alleen maar omdat ze de leider niet leuk vinden die daadwerkelijk voor het Hongaarse volk opkomt". De Amerikaanse president Donald Trump sprak meerdere keren steun uit voor Orbán.

"We gingen niet omdat we verwachtten dat Orbán met gemak de verkiezingen zou winnen", zei Vance tegen Fox News over zijn bezoek aan Hongarije. "We zijn gegaan om onze steun te betuigen aan een persoon die ons al heel lang trouw is."