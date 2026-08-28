EU stuurt 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal

BRUSSEL (ANP) - De EU stuurt voor 2 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal vanwege de verwoestende overstromingen daar, meldt de Europese Commissie vrijdag. Het gaat om geld voor voedsel, gezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen, staat in een persbericht.

Eerder dit jaar stelde de EU al 3 miljoen euro beschikbaar aan Nepal voor rampenbestrijding. De nieuwe 2 miljoen euro zal gaan naar hulporganisaties die al ter plaatse door de EU gefinancierd worden, aldus de Commissie.

"De plotselinge overstromingen in Nepal hebben gemeenschappen die zich al aan het herstellen waren van eerdere rampen zwaar getroffen. De EU staat hen bij", aldus Eurocommissaris Hadja Lahbib (Crisisbeheer). Eerder activeerde de EU al het satellietensysteem Copernicus om beelden van het getroffen gebied te delen met de relevante autoriteiten.

Door de overstromingen zijn honderden mensen omgekomen. Ook zijn er nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie toeristen uit Europa.