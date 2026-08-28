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Tennissers Griekspoor en Van de Zandschulp weer in Davis Cup-team

Sport
door anp
vrijdag, 28 augustus 2026 om 14:45
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AMSTELVEEN (ANP) - Tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp keren terug in het Davis Cup-team voor de ontmoeting met Colombia in september. De twee beste spelers van Nederland hadden afgezegd voor het verloren duel met India in februari en gaven de voorkeur aan hun eigen loopbaan. Griekspoor uitte vervolgens in de media kritiek op de tennisbond en het team van captain Paul Haarhuis.
Haarhuis selecteerde ook al Jesper de Jong voor de wedstrijd tegen Colombia. "Met Tallon, Botic en Jesper spelen we met de drie sterkste Nederlandse enkelspelers", zei Haarhuis via de bond. "Op 8 september is de nominatiedeadline en dan maken we het team compleet, afhankelijk van de resultaten in Amerika en fitheid."
"We hebben een ruime keuze aan dubbelspelers, we willen zo lang mogelijk wachten om een zo sterk mogelijk team samen te stellen", aldus de captain.
Nederland en Colombia spelen om een plaats in de kwalificaties voor de Finals van volgend jaar. De wedstrijden zijn op 18 en 19 september in Den Bosch.
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