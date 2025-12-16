EU-toetreding Oekraïne stuit op veto Hongarije

BRUSSEL (ANP) - Hongarije blijft bij zijn weigering akkoord te gaan met de start van officiële EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne. Ook wil Hongarije niet dat de EU-regeringsleiders tijdens hun top van donderdag akkoord gaan met volgende stappen richting de EU voor Moldavië, Albanië en Montenegro. Dit zei de Deense minister Marie Bjerre van Europese Zaken na afloop van een vergadering met EU-ministers.

Bjerre betreurt het dat het niet is gelukt Hongarije te overtuigen om in te stemmen met het openen van de officiële toetredingsonderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en de volgende stap in de onderhandelingen met de andere drie kandidaat-lidstaten. "We willen dat deze landen voor de EU kiezen, niet voor Rusland", zei de Deense minister. Denemarken bekleedt tot 1 januari het roulerend voorzitterschap van de EU. Uitbreiding is een van de prioriteiten van het Deense voorzitterschap.

De voorbereidingen voor de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië gaan wel gewoon door, zei Eurocommissaris Piotr Serafin.

De discussie die de EU-ministers van Buitenlandse Zaken dinsdag in Brussel voerden, staat los van de versnelde toetreding van Oekraïne tot de EU. Dat zou onderdeel zijn van een vredesplan voor Oekraïne waar momenteel aan wordt gewerkt, maar waarvan de inhoud nog steeds niet bekend is.