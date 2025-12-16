Nieuwe aanpak voor Koningsdag in Amsterdam, 'beter beheersbaar'

AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam blijft er ruimte voor feesten tijdens Koningsdag in de binnenstad, maar een en ander moet "beter beheersbaar worden". Over een nieuwe aanpak schrijft burgemeester Femke Halsema dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. Volgens haar is Koningsdag in het centrum van Amsterdam nu uitgegroeid tot een "moeilijk beheersbaar openluchtfestival" waarvan "de risico's te groot" zijn.

Zo is het de bedoeling dat delen van het centrum "begrensde festivalterreinen" worden. Zoals op de Westerstraat en de Noordermarkt, waar ruimte is voor een evenement. "Maar daarbuiten niet", aldus Halsema. Verder zijn bezoekers van buiten de stad in mindere mate welkom. Ook worden betaalde festivals aan de randen van de stad aantrekkelijker gemaakt door de eindtijd ervan te verruimen naar 22.00 uur. Meer EHBO-teams per fiets zijn straks actief in de stad en illegale verkoop van alcohol en illegale straatfeesten worden harder aangepakt.

Of deze nieuwe invulling van Koningsdag al ingevoerd kan worden bij de komende editie, wordt nog bekeken. Hoe dan ook vraagt "daadwerkelijke verandering een meerjarige aanpak", aldus de burgemeester.

Drukte

Het evenement in de hoofdstad staat onder druk van onder meer enorme drukte en alcoholmisbruik. "De druk op de uitvoerende partijen neemt toe", schrijft Halsema. De afgelopen editie van Koningsdag in de hoofdstad kende veel incidenten. De ambulancedienst rapporteerde toen een "onbeheersbaar aantal meldingen", met tientallen spoedmeldingen in de wacht.

Dat Halsema de viering wilde aanpakken, was al bekend. Er lagen ook andere scenario's voor qua nieuwe aanpak, zoals "intensief ingrijpen". Maar Halsema vindt het belangrijk "dat er ruimte blijft om feest te vieren, ook in de binnenstad".