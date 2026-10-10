EU-voorzitter Ierland wil 140 miljard af van meerjarenbegroting

BRUSSEL (ANP) - Het Ierse voorzitterschap van de EU stelt voor om 140 miljard af te halen van de aankomende EU-meerjarenbegroting (2028-2034). Als tijdelijk voorzitter van de EU heeft Ierland de taak om een zogeheten onderhandelingsbox over de begroting te presenteren. Deze zal volgende week worden besproken op een top met EU-leiders.

De Ieren stellen voor dat de totale hoogte van de begroting 1,62 biljoen wordt, 8 procent minder dan het voorstel van de Europese Commissie van 1,76 biljoen. De huidige meerjarenbegroting is 1,2 biljoen.

Een groep van zes zogeheten zuinige landen, waaronder Nederland en Duitsland, wil dat er honderden miljarden van het Commissievoorstel afgaan; anders komt er dit jaar nog geen akkoord over de begroting. Het is de wens van voorzitter van de EU-leiders António Costa om de hoogte van de begroting nog voor het einde van het jaar vast te stellen met de EU-landen.

Fonds voor concurrentiekracht

Voor akkoord op de begroting is instemming van alle EU-landen nodig.

Ierland schrapt fors in zijn voorstel in een zogeheten fonds voor concurrentiekracht; daar haalt het 67 miljard vanaf. De zuinige landen hamerden er juist op dat in de begroting prioriteit moet worden gegeven aan dat soort investeringen, waaronder in defensie.

Verdere bezuinigingen

Van het zogeheten budget voor achtergestelde gebieden en landbouw gaat 32 miljard af in het Ierse voorstel. Een groep van zeventien EU-landen, waaronder Spanje en Italië, gaat er juist prat op dat hier geen geld vanaf zou gaan.

De Ieren stellen verder voor om zo'n 34 miljard af te halen voor een fonds voor onder meer buitenlandse hulp en ontwikkelingssamenwerking, Global Europe. Ook haalt het Ierse voorzitterschap ongeveer 9 miljard af van de begroting voor administratieve kosten, waaronder banen binnen de Europese instituties.

De Ierse minister Thomas Byrne (Europese Zaken) hoopt nog altijd op een akkoord voor de kerst. "Niet iedereen gaat krijgen wat ze willen in dit voorstel", zei hij op een persconferentie. Hij ziet het Ierse voorstel niet als het eindakkoord, maar wel als "een grote stap" in de richting daarvan.