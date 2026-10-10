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Keijzer op bezoek bij NSC: conservatieven moeten elkaar vinden

Samenleving
door anp
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BREDA (ANP) - Partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer vindt het belangrijk "dat mensen die op een conservatieve manier naar de wereld kijken, elkaar weten te vinden". Daarom is zij ingegaan op de uitnodiging van het bestuur van NSC om te spreken op het congres van die partij. Lang niet alle NSC'ers zaten daarop te wachten; veel aanwezigen verlieten de zaal toen zij het podium beklom. "Nou, gelukkig regent het niet buiten", grapte Keijzer daarover.
Het optreden van Keijzer zorgde afgelopen week al voor oproer binnen NSC. Europarlementariër Dirk Gotink, de laatste overgebleven volksvertegenwoordiger van de partij, zegde zijn lidmaatschap op. Hij wees onder meer op de sceptische houding van Keijzer ten aanzien van de EU. Ook jongerenbeweging JSC nam er aanstoot aan dat "populistisch-rechts gedachtegoed" zo een podium krijgt bij NSC.
Keijzer splitste zich begin dit jaar af van BBB, de partij waarvoor zij in het kabinet-Schoof vicepremier was. Sindsdien bouwt zij aan een nieuwe "sociaal-conservatieve" beweging onder de naam Project 2029.
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