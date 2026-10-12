EU wil geen Russische sporters in internationale sportwereld

LUXEMBURG (ANP) - Via nog meer sancties, het uitsluiten van Russische sporters in de internationale sportwereld en Russen publiekelijk als schuldige aan te wijzen na een hybride aanval, wil de EU de druk op Rusland verder opvoeren. "Druk op Moskou is de snelste weg naar een einde aan de oorlog", zei EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag na afloop van een vergadering met de EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Ook krachtiger optreden tegen de Russische schaduwvloot en betere uitwisseling van inlichtingen moeten worden ingezet om de druk op te voeren, zei Kallas.

"Sport en cultuur mogen niet worden gebruikt om de Russische agressie wit te wassen", zei de topdiplomaat. Op basis van de bespreking met de EU-buitenlandministers zal ze samen met de Europese Commissie met voorstellen komen om Rusland geïsoleerd te houden in de internationale sportwereld.