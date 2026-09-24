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EU zet Russische vrouw op sanctielijst om verspreiden nepnieuws

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:58
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BRUSSEL (ANP) - De EU-lidstaten hebben beperkende maatregelen opgelegd aan de Russische mediapersoonlijkheid Xenia Fedorova. Ze is volgens de EU betrokken bij aanhoudende hybride activiteiten van Rusland en manipulatie van informatie. Daarmee ondermijnt ze de democratie en stabiliteit in de EU, stellen de lidstaten.
Haar tegoeden worden nu bevroren. Het is daarnaast voor EU-burgers en -bedrijven verboden om haar geld of economische middelen ter beschikking te stellen.
Met de toevoeging van Fedorova aan de lijst waarvoor beperkende maatregelen gelden, staan nu 81 mensen en twintig bedrijven of instellingen.
Xenia Fedorova is voormalig leidinggevende bij Russia Today (RT) France. Vanuit die functie droeg ze bij aan "de uitvoering en verspreiding van de redactionele koers van RT France, waaronder pro-Russische narratieven in de context van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne", melden de lidstaten.
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