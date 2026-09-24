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Colosseum blijft dag langer dicht na dodelijk ongeluk

Samenleving
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 15:54
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ROME (ANP/RTR) - Het Colosseum in Rome blijft ook vrijdag nog dicht voor bezoekers. De populairste toeristische attractie van Italië werd woensdag gesloten nadat een medewerker om het leven was gekomen tijdens werkzaamheden. Volgens het Italiaanse ministerie van Cultuur is er meer tijd nodig voor onderzoek en gesprekken met het personeel.
In het wereldberoemde Romeinse theater viel de 22-jarige medewerker Andrea Moretti meters naar beneden tijdens werkzaamheden aan de verlichting. Zijn dood "heeft ons diep bedroefd en geschokt", zei premier Giorgia Meloni woensdag. Alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden zijn opgeschort.
Er waren al langer zorgen over de veiligheid. In november kwam een Roemeense medewerker om het leven nadat hij urenlang bedolven was geweest onder het puin van een deels ingestorte toren, vlakbij het Colosseum.
De grootste vakbond van het land, CGIL, eiste opheldering over de dood van Moretti. "Menselijkheid gaat voor op toeristen", zei de Romeinse vakbondsleider Natale Di Cola.
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