Eurocommissaris Defensie: papierwerk staat paraatheid in de weg

BRUSSEL (ANP) - Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) heeft dinsdag een tip van de sluier opgelicht van het voorstel van de Europese Commissie om regels voor defensie te versoepelen. Dat voorstel presenteert hij volgende week. "Defensie kan niet langer een bijzaak zijn. We kunnen niet wachten op wapens tot we het papierwerk op orde hebben", zei Kubilius.

Een van de onderdelen uit het voorstel is dat EU-lidstaten meer flexibiliteit krijgen bij gezamenlijke aanbestedingen van defensiematerieel. Ook aanbestedingen voor innovatieve defensietoepassingen worden makkelijker, zei Kubilius op een bijeenkomst over defensie en veiligheid in Brussel.

Het moet daarnaast eenvoudiger worden om toegang tot het Europees Defensiefonds (EDF) te krijgen. Het EDF is een EU-financieringsinstrument om de defensie-industrie te ondersteunen en verder uit te bouwen. Ook het afgeven van vergunningen moet vereenvoudigd worden, evenals rapportageverplichtingen.