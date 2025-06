Rechter in Marengo-proces wil taken neerleggen

SCHIPHOL (ANP) - Een van de rechters in het omvangrijke Marengo-proces wil zijn taken neerleggen. De oudste raadsheer, ofwel de rechterhand van de voorzitter van het gerechtshof, wil zich verschonen. Een verschoningskamer moet zich daar nog over buigen en zou het verzoek ook kunnen afwijzen. Naar verwachting komt er voor 1 juli een beslissing. Het is nog onduidelijk wat voor gevolgen dit zal hebben voor de strafzaak.

Diverse advocaten hadden vraagtekens gezet bij het optreden van de raadsheer, omdat hij in 2018 een bepalende strafzaak van Marengo-kroongetuige Nabil B.heeft behandeld. In die wapenzaak is B. in september 2018 door het hof in Amsterdam veroordeeld tot zeven maanden cel.